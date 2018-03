Milano Moda Uomo schedule

Milan Menswear Fashion Week Schedule

The most important maisons of Italian fashion present the innovations of Spring/Summer 2013 prêt-à-porter for men at Milano Moda Uomo Week running June 23 – 26. During the event more than 100 fashion shows and presentations take place; Italian and foreign journalist attending are more than 1000 and buyers are almost 10.000.

Saturday June 23

09:00 CORNELIANI

10:00 JIL SANDER

11:00 ERMENEGILDO ZEGNA

12:00 ERMENEGILDO ZEGNA

13:00 COSTUME NATIONAL HOMME

14:30 DOLCE & GABBANA

15:30 FRANKIE MORELLO

16:30 BURBERRY PRORSUM

17:00 LES HOMMES

18:00 JOHN VARVATOS

19:00 NEIL BARRETT

20:00 VERSACE

20:30 CARLO PIGNATELLI

Sunday June 24

09:30 BOTTEGA VENETA

10:30 ERMANNO SCERVINO

11:30 DIRK BIKKEMBERGS

12:30 SALVATORE FERRAGAMO

13:15 ROCCOBAROCCO

14:00 CALVIN KLEIN COLLECTION

15:00 VIVIENNE WESTWOOD

16:00 DAKS

17:00 TRUSSARDI

18:00 PRADA

19:00 MONCLER GAMME BLEU

20:00 ROBERTO CAVALLI

Monday June 25

09:30 EMPORIO ARMANI

10:30 ICEBERG

11:30 JOHN RICHMOND

12:30 GUCCI

14:00 ETRO

15:00 Z ZEGNA

16:00 CANALI

17:00 UMIT BENAN

18:00 MOSCHINO

19:00 MISSONI

20:00 FENDI

Tuesday June 26

09:30 DSQUARED2

10:30 GIORGIO ARMANI

11:30 DIESEL BLACK GOLD

12:30 PORTS 1961

13:30 ENRICO COVERI